Konya attı, paşa yakaladı

Süper Lig'de geçtiğimiz haftayı üçer puanla kapatan Kasımpaşa ile Konyaspor, İstanbul'da karşı karşıya geldi. Konuk takım Konya, 22. dakikada Umut Nayir'in asistinde Jackson Muleka ile ağları bularak 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. İkinci devrede rakip kalede daha fazla gol arayan taraf olan ev sahibi, baskının sonucunu 72'de aldı. Kubilay Kanatsızkuş'un asistinde Winck ağları bulup maça dengeyi getirdi. Karşılaşma da bu skorla tamamlandı. Konyaspor, Süper Lig'de Kasımpaşa'ya karşı yenilmezlik serisini 16 maça yükseltti. Yeşil-beyazlılar 8 beraberlik ve 8 galibiyet elde etti.



'1 NUMARALI EŞEĞİM'

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Marcel Licka, maç sonunda öz eleştiride bulundu: "Aynı hataları eşekler gibi tekrar ediyoruz. Ben de 1 numaralı eşeğim. Yediğimiz goller de çocukça."