Özbekistan’da Fabio Cannavaro dönemi!

Dünya Kupası'na ilk kez katılma hakkı elde eden Özbekistan'ın yeni teknik direktörü belli oldu.

Orta Asya ekibi, teknik direktörlük görevine 52 yaşındaki İtalyan teknik direktör Fabio Cannavaro'nun getirildiğini duyurdu.

Özbekistan Futbol Federasyonu'nun sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Özbekistan Futbol Federasyonu, üç kez FIFA Dünya Kupası'na katılan, 2006 Dünya Kupası şampiyonu ve modern çağın en iyi defans oyuncularından biri olan ünlü uzman Fabio Cannavaro ile sözleşme imzaladı. İtalyan teknik direktör, ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek FIFA Dünya Kupası hazırlıklarında milli takımımıza liderlik edecek" ifadelerine yer verildi.

Cannavaro'nun yardımcılıklarını Eugenio Albarella, Francesco Troise ve Antonio Chimenti yapacak.