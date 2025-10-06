Savunma çöktü kale düştü!

Galatasaray deplasmanında 1-0 öne geçen Beşiktaş, rakip uzun süre 10 kişi mücadele etmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan beraberlikle ayrıldı. Bu durum büyük üzüntüye neden olurken gol yeme hastalığına Solskjaer'in yerine getirilen Sergen Yalçın da çare bulamadı. Deneyimli hoca, "Eskiden gelen alışkanlıklar var. Değiştirmek kolay değil ama çözeriz" diyerek yaraya parmak bastı. Geçen sezon savunmada sakatlıklarla boğuşmasına rağmen ağlarında gördüğü 36 topla ligin en az gol yiyen ikinci takımı (maç başına 1 gol) olan siyah-beyazlılar, yeni sezonda ise çok istikrarsız bir görüntü sergiledi.

DÖRT FARKLI TANDEMLE SAHAYA ÇIKTILAR

Kartal, oynadığı 7 Süper Lig maçında da kalesini gole kapatamadı. Ağlarında 9 top görürken maç başına 1.3 gol yeme değeri ile kötü bir performans sergiledi. Defansın istenilen uyumu sağlayamamasında 7 karşılaşmaya 4 farklı tandemle çıkılmasının payı büyük oldu. Uduokhai-Paulista, Emirhan-Djalo, Uduokhai-Djalo ikişer kez birlikte oynarken Uduokhai-Emirhan da bir kez yan yana sahadaydı. Siyah-beyazlı takım, en fazla golü (4), Uduokhai-Paulista ikilisiyle kalesinde gördü.