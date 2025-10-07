Beşiktaş ilk 15 dakikada uçuyor

Trendyol Süper Lig'de 8. hafta maçlarının sona ermesiyle milli araya girildi. Beşiktaş da bu aradan önceki son karşılaşmasında deplasmanda oynadığı derbide Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı. Bu süreçte 12 gol atan siyah-beyazlılar, ağlarında ise 4 gol gördü.



İLK 15'İN LİDERİ

Kartal, ligde bulduğu 12 golün 4'ünü mücadelelerin 1-15. dakikaları arasında kaydetti. Siyah-beyazlı takım, söz konusu performansıyla bu alanda ligde ilk sırada yer aldı. Beşiktaş'ı, ilk 15'te 3 kez gol sevinci yaşayan Fenerbahçe takip etti.

Galatasaray, Antalyaspor ve Çaykur Riespor da bu dakikalarda 2'şer gol attı.



RAFA SİLVA'DAN 2 GOL

Beşiktaş'ın 1-15. dakikaları arasında bulduğu 4 golün 2'si Rafa Silva'dan geldi. Portekizli futbolcu, Kocaelispor mücadelesinin 4., Kayserispor müsabakasının da 15. dakikasında fileleri havalandırdı.

Diğer golleri ise Kocaelispor karşılaşmasında 10. dakikada Cerny ile Galatasaray maçında 12. dakikada Abraham buldu.



UZATMALARDA 3 GOL GELDİ

Kara Kartal, ligde oynadığı 7 maçın ikinci 45 dakikasına eklenen uzatmalarda da 3 gol kaydetti. Siyah-beyazlıların Tüpraş Stadyumu'nda Eyüpspor ile oynadığı ve son anlarına 1-1'lik beraberlikle girilen maçın 90+6. dakikasında sahneye çıkan Rafa Silva, takımına 3 puanı kazandıran isim oldu.

Yine iç sahada oynanan Başakşehir karşılaşmasında bu kez 90+1. dakikada Cengiz Ünder'in golüyle Beşiktaş, bir kez daha son nefeste 3 puanı hanesine yazdırdı.

Siyah-beyazlı ekibin yeni transferi Jota Silva ise 3-1 kazanılan Kocaelispor mücadelesinin 90+3. dakikasında maçın skorunu belirleyen golü attı.

Beşiktaş, 90+'larda kaydettiği 3 golle Fatih Karagümrük ile birlikte bu bölümlerde en fazla gol bulan takım olarak da ön plana çıkıyor.



Beşiktaş'ın, Süper Lig'de oynadığı 7 maçta bulduğu 12 golün dakikalara göre dağılımı şöyle:

1-15: 4

16-30: 1

31-45: 1

45+: 1

46-60: 1

61-75: 1

76-90: 0

90+: 3