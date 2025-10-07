BM’den FIFA&UEFA’ya çağrı: İsrail’i hemen men edin

Birleşmiş Milletler (BM) Kültürel Haklar Özel Raportörü Alexandra Xanthaki, 'Barış Planı' gerekçesiyle harekete geçmeyen UEFA'nın zaman kaybetmeden İsrail'e karşı tedbir alması gerektiğini söyledi. BM İşgal Altındaki Filistin Toprakları Hakkında Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu'nun, İsrail'in soykırım işlediği sonucuna varmasının ardından FIFA ve UEFA'ya İsrail'i uluslararası futboldan men etme çağrısında bulunan raportörlerden biri olan Xanthaki, AA'ya verdiği röportajda çağrıda bulundu: "UEFA'nın 'Barış Planı' gerekçesiyle harekete geçmediğini biliyorum. Ama bu plan korkunç.Benim UEFA için başka bir önerim var; önce tedbir alsınlar, barış sağlandığında belki o zaman İsrail yeniden müsabakalara kabul edilebilir. Her şey olağanmış gibi davranamayız dedik, futbol federasyonları da öyle davranamaz.