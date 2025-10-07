Galatasaray’da Ismail Jakobs krizi! Senegal’den gelen mektup...

Senegal Milli Takımı ile Galatasaray arasında Ismail Jakobs'un sakatlığı nedeniyle yeni bir gerilim yaşandı.

Senegal Milli Takımı'nın Güney Sudan ve Moritanya ile oynayacağı maçların aday kadrosuna çağrılan Galatasaray'ın sol beki Ismail Jakobs'un sakatlığı nedeniyle İstanbul'da kaldığı belirtildi.

SENEGAL'DEN UYARI MEKTUBU

D Sports'ta yer alan habere göre, Senegal Futbol Federasyonu, sarı-kırmızılı kulüpten, bu konuyla alakalı açıklama talep eden bir mektup yolladı.

Federasyon, Jakobs'un sakatlığının kendi sağlık ekibi tarafından incelenebilmesi amacıyla oyuncunun milli takım kampına gönderilmesini istedi.

Yapılan haberde, Galatasaray ile Senegal Futbol Federasyonu'nun yaklaşık bir yıl önce benzer bir gerginlik yaşadığının altı çizildi.