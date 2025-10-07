Rams Başakşehir’den dalgalı performans

Trendyol Süper Lig'in ilk 8 haftasında Rams Başakşehir, oynadığı 7 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Milli maçlar nedeniyle lige verilen araya 6 puanla giren turuncu-lacivertliler, 1 maç eksiğiyle 13. sırada yer alıyor.

Söz konusu 7 maçta 6 gol atan İstanbul temsilcisi kalesinde ise 7 gol gördü. Sezona Teknik Direktör Çağdaş Atan ile başlayan Başakşehir, ligde oynadığı 2 maçın ardından Nuri Şahin'i göreve getirmişti.



ÇAĞDAŞ ATAN SONRASI NURİ ŞAHİN DÖNEMİ BAŞLADI

Rams Başakşehir, sezona Teknik Direktör Çağdaş Atan ile başladı ancak UEFA Konferans Ligi play-off turunda kupaya veda edilmesi ve ligde oynanan 2 maçta 2 beraberlik alınmasının ardından yollar ayrıldı. İstanbul ekibi, yeni teknik direktörü Nuri Şahin ile ligde çıktığı 4 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 de mağlubiyet aldı. 2014 yılında kurulan Başakşehir, Türk antrenörlerle çalışma politikasını Nuri Şahin ile sürdürmüş oldu.



TURUNCU-LACİVERTLİLER GOLDE TUTUK, SAVUNMADA DİRENÇLİ

Süper Lig'in ilk 8 haftasında 7 maça çıkan Başakşehir, bu süreçte 6 gol atıp 7 gol yedi. Turuncu-lacivertli ekip, en az gol atan takımlar arasında 4 golü bulunan Eyüpspor'un, 5'er gol atan Kayserispor ve Kocaelispor'un ardından 6 golle dördüncü sırada yer aldı. Savunma performansıyla dikkat çeken İstanbul temsilcisi, kalesinde gördüğü 7 golle ise ligde ilk 4 sırada bulunan Galatasaray, Trabzonspor, Göztepe ve Fenerbahçe'nin ardından en az gol yiyen 5. takım konumunda bulunuyor.



SHUMURODOV, BAŞAKŞEHİR'İN GOL YÜKÜNÜ ÇEKİYOR

Trendyol Süper Lig'in ilk 8 haftasında Rams Başakşehir, attığı 6 golün 4'ünde Eldor Shumurodov'un imzası bulunuyor. Sezon başından bu yana 3 gol ve 1 asistle takımının gol yükünü çeken Özbek futbolcuyu, 2 gol kaydeden Ivan Brnic takip ediyor. Shumurodov ve Brnic ile 5 gol bulan turuncu-lacivertli ekipte 1 golü de rakip takım kendi kalesine attı.



OPOKU EN FAZLA SÜRE ALAN OYUNCU OLDU

Trendyol Süper Lig'de Rams Başakşehir'in Süper Lig'de oynadığı 7 maçta en fazla süre alan isim 621 dakika ile Jerome Opoku oldu. Sezon başından bu yana oynanan tüm maçlarda 11'de sahaya çıkan İngiliz asıllı Ganalı futbolcu'yu 600 dakika ile Eldor Shomurodov ve 540'ar dakika ile Christopher Operi ile Muhammed Şengezer takip ediyor.



EN FAZLA KART OUSSEYNOU BA'YA ÇIKTI

Süper Lig'in ilk 8 haftasında Rams Başakşehir, oynadığı 7 maçta toplam 14 sarı ve 1 kırmızı kart gördü. 2 sarı kart ve 1 kırmızı kartla en fazla kart gören isim Ousseynou Ba olurken, Senegalli savunmacıyı 2'şer sarı kartla Jerome Opoku ve Miguel Crespo takip etti.

Sarı kart gören diğer isimler ise Deniz Türüç, Christopher Operi, Berat Özdemir, Festy Ebosele, Nuno Da Costa, Yusuf Sarı, Abbosbek Fayzullaev ve Olivier Kemen oldu.



SAKATLIKLAR BAŞAKŞEHİR'İN PLANLARINI BOZDU

Trendyol Süper Lig'de Rams Başakşehir, bu sezon sakatlıklar nedeniyle önemli isimlerinden yoksun kaldı. Takımın önemli oyuncularından Leo Duarte, Yusuf Sarı, Davie Selke ve Olivier Kemen son oynanan Göztepe maçında sakatlıkları nedeniyle forma giyemedi.

Geçen sezon Süper Lig'de 34 maçın 29'unda forma giyen Leo Duarte, bu sezon 8 hafta geride kalırken 6 maçta sahada olamadı. Sezon başında takıma katılan Davie Selke ise ligde sadece 1 maçta görev alırken, sakatlık nedeniyle 6 maçı kaçırdı.

Alman oyuncu, geçen sezon Almanya Bundesliga 2'de Hamburg formasıyla 34 maçın 31'inde forma giymişti.