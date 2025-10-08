Dursun Özbek'ten Liverpool itirafı: "Futbol takımımız ekim ayına..."

Galatasaray ekim ayı divan kurulu toplantısı, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta bulunan Özhan Canaydın Salonu'nda gerçekleştiriliyor. Toplantıda konuşan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Ekim, Galatasaraylılar için önemli ve değerli bir aydır. Kulübümüz bundan 120 yıl önce 1 Ekim'de Galatasaray Lisesi'nin bir sınıfında Ali Sami Yen ve arkadaşları tarafından kuruldu. Galatasarayımıza nice 120 yaşlar ve nice başarılar diliyorum. Başkanımız Ali Sami Yen ve arkadaşlarını saygı ve rahmet anıyorum" diye konuştu.
"FUTBOL TAKIMIMIZ EKİM AYINA MUTLU VE GURURLU BİR ŞEKİLDE GİRMEMİZİ SAĞLADI"
Futbol takımının aldığı sonuçlarla ekim ayına mutlu ve gururlu bir şekilde girdiklerini söyleyen Özbek, "Liverpool maçında aldığımız galibiyetin bizi Avrupa'da hedeflediğimiz başarılara götürecek ateşi yaktığına inanıyorum. Bu galibiyette imzası olan başta Okan hocamız olmak üzere, teknik kadromuz, oyuncularımız ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Daha büyük başarıları için onların yanındayız. Birlikte hedeflediğimiz başarılara da ulaşacağız" şeklinde konuştu.
Güncel konular hakkında da bilgi veren Başkan Özbek, "Sportif başarıların yanında kulübümüzü geleceğe taşımak için yaptığımız projeler vardı. Bu projeler aralıksız devam etmekte. Çok önemsediğim Aslantepe Vadisi'nde salon sporlarına hizmet edecek tesisimiz bulunuyor. Projemizi bitirmiştik. Onaylanmak üzere Gençlik ve Spor Bakanlığı'na iletildi. Arsanın imar planı yapılmıştı. Gerekli evrakları hazırlayarak ilgi Sarıyer Belediyesi'ne başvuru yapmıştık. Onların encümenden onaylanmasını bekliyorum. Onaylanması halinde projemizin onaylanması için önünde engel kalmıyor. Ondan sonra ruhsat aşaması başlayacak, hemen inşaata başlayacağız. Kemerburgaz'a güzel bir tesis yaptık. Eyüp Belediyesi'ne iskan belgesini almak için başvurduk. Bunlar önemli detaylar. Yasal süreci tamamlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Adada da yatırımlarımızın büyük kısmı bitti. Havuzla ilgili çalışma yapmamız lazım" ifadelerini kullandı.
"FLORYA PROJESİYLE İLGİLİ ULUSLARARASI YARIŞMA AÇILDI"
Florya araziyle ilgi gelişmeler olduğunu aktaran Dursun Özbek, "İnşaat ruhsatını almak için ihaleyi kazanan Nivak firmasıyla çalışmalarımız devam ediyor. Bu firma projeyle ilgili uluslararası, ödüllü bir yarışma açtı. Dün onunla ilgili toplantıya katıldım. Galatasaray'a yakışır, önemli proje olarak gelişecek. Mecidiyeköy'de inşaatımız devam ediyor. Geçmişte bazı ufak tefek aksaklıkları oldu. Nisan ayına kadar tamamı bitmiş olacak. Satılmasını beklediğimiz bazı dairelerimiz var" dedi.
"ALMAK, KULÜBE KAZANDIRMAK YETMİYOR, AMACINA UYGUN ŞEKİLDE GELİŞTİRMEK GEREKİYOR"
Büyükçekmece'de 120 dönümlük arazilerinin olduğunu hatırlatan sarı-kırmızılıların başkanı, "Büyükçekmece'de tesis yapılması için Galatasaray'a kazandırılmış çok önemli bir arazi. Bir husus ihmal ediliyor. Bir proje yapmak üzere bir arsa alıyorsunuz, bunun amacına uygun şekilde geliştirilmesi lazım. Sadece arsayı alıp rafa kaldırmak yetmiyor. Yönetimlerin bu konulara dikkat etmesi lazım. Almak, kulübe kazandırmak yetmiyor, amacına uygun şekilde geliştirmek gerekiyor. Planları yapıldı, büyükşehir imar komisyonunda. Sıkı bir şekilde takip ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.
"STADIMIZIN ÖNÜNE ATATÜRK HEYKELİ YAPTIRDIK"
Cuma günü stadyumun önünde Mustafa Kemal Atatürk heykelinin açılışını yapacaklarını açıklayan Özbek, "Stadımızın önünde, TEM otoyoluna bakan, Atatürk heykeli yaptırdık. Cuma günü açılışımız var. Atatürk ortada yer alacak, bir tarafında Ali Sami Yen bey diğer tarafında da Tevfik Fikret duruyor. Bu açılışa hepinizi davet ediyorum" şeklinde konuştu.
"AMATÖR ŞUBELERİMİZDE ÖNEMLİ HEDEFLER KOYDUK"
Amatör şubelerde önemli hedefler koyduklarını söyleyen Başkan Dursun Özbek, "Tüm spor kardeşlerimizin bu beklentilerimize cevap verecek şekilde sonuna kadar mücadele edeceğine ve gururlandıracağına inanıyorum. Tüm branşlarımıza rekabetin en üst seviye çıktığı aylara gelmiş bulunuyor. Bu zorlu dönemde yine birlik, beraberlik ve sevgi ikliminin içinde kalarak Galatasaray'ı hedeflediğimiz başarılara ulaştıracağımıza inanıyorum. Taraftarlarımıza ve üyelerimize bize verdikleri destek için teşekkür ediyorum" diyerek sözlerini tamamladı.