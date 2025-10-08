Dursun Özbek'ten Liverpool itirafı: "Futbol takımımız ekim ayına..."





"FLORYA PROJESİYLE İLGİLİ ULUSLARARASI YARIŞMA AÇILDI"

Florya araziyle ilgi gelişmeler olduğunu aktaran Dursun Özbek, "İnşaat ruhsatını almak için ihaleyi kazanan Nivak firmasıyla çalışmalarımız devam ediyor. Bu firma projeyle ilgili uluslararası, ödüllü bir yarışma açtı. Dün onunla ilgili toplantıya katıldım. Galatasaray'a yakışır, önemli proje olarak gelişecek. Mecidiyeköy'de inşaatımız devam ediyor. Geçmişte bazı ufak tefek aksaklıkları oldu. Nisan ayına kadar tamamı bitmiş olacak. Satılmasını beklediğimiz bazı dairelerimiz var" dedi.



"ALMAK, KULÜBE KAZANDIRMAK YETMİYOR, AMACINA UYGUN ŞEKİLDE GELİŞTİRMEK GEREKİYOR"

Büyükçekmece'de 120 dönümlük arazilerinin olduğunu hatırlatan sarı-kırmızılıların başkanı, "Büyükçekmece'de tesis yapılması için Galatasaray'a kazandırılmış çok önemli bir arazi. Bir husus ihmal ediliyor. Bir proje yapmak üzere bir arsa alıyorsunuz, bunun amacına uygun şekilde geliştirilmesi lazım. Sadece arsayı alıp rafa kaldırmak yetmiyor. Yönetimlerin bu konulara dikkat etmesi lazım. Almak, kulübe kazandırmak yetmiyor, amacına uygun şekilde geliştirmek gerekiyor. Planları yapıldı, büyükşehir imar komisyonunda. Sıkı bir şekilde takip ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.