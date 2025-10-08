Gençlerbirliği’nde başkanlık koltuğu değişti! Yeni başkan Mehmet Kaya...

Gençlerbirliği Spor Kulübü'nün yönetim kademesinde geçtiğimiz hafta başlayan sert tartışmaların ardından beklenen hamle gerçekleşti.

Özellikle kulübün mali ve sportif konuları nedeniyle yaşanan gerginliklerde derinleşen ayrılıklar, yönetim kurulu içinde başkan değişikliği fikrini gündeme getirmişti.

Gençlerbirliği yönetimi, geçen hafta içinde art arda toplantılar düzenledi. Salı günü başlayan ve perşembe günü devam eden toplantılarda, kulübün ekonomik sıkıntıları ve borç yükü masaya yatırıldı.

TOPLANTIYI TERK ETTİ

Öğrenilen bilgilere göre, yaşanan sert tartışmalar sırasında dönemin Başkanı Osman Sungur, perşembe günkü toplantıyı terk etti. Yönetimde oluşan gruplaşmalar neticesinde kendisini yalnızlaşmış hisseden Sungur'un, başkanın ancak genel kurulda değişebileceği görüşünde olduğu belirtildi.

SAĞLIK SORUNLARI NEDENİYLE BIRAKTI

Tüm bu gelişmelerin ardından Osman Sungur, kulübün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, bir süredir devam eden sağlık sorunları ve kişisel nedenleri gerekçe göstererek başkanlık görevinden istifa ettiğini duyurdu.

YENİ BAŞKAN MEHMET KAYA

Kulübün yeni tüzüğüne göre, başkanın istifası durumunda yeni başkanı mevcut yönetim kurulu kendi içinden seçebiliyor. Bu hükme istinaden toplanan Gençlerbirliği Yönetim Kurulu, yeni başkan olarak Asbaşkan Mehmet Kaya'yı seçti.

YENİ BAŞKAN MEHMET KAYA KİMDİR?

Gençlerbirliği'nde daha önce TFF İlişkilerinden Sorumlu Asbaşkan olarak görev yapan Mehmet Kaya, kulübe olan ticari destekleriyle de tanınıyor. Kaya'nın sahibi olduğu Kaya Filo'nun iştiraki olan Car Partner firması, kulübe otobüs tahsisi gibi konularda destek sağlıyordu.

Gençlerbirliği, son dönemde futbolcu maaşlarının ödenememesi, artan borç yükü ve sportif başarısızlıklar nedeniyle zor bir süreçten geçiyordu. Yeni Başkan Mehmet Kaya'nın, bu zorlu dönemde kulübü toparlamak ve ekonomik-sporif anlamda istikrarı sağlamak gibi önemli bir görev üstlendiği belirtiliyor.