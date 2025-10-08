Hakim Ziyech’e kötü haber! Transferden vazgeçtiler...

Son olarak Katar ekibi Al-Duhail'de forma giyen Hakim Ziyech'e kötü haber geldi. Bonservisi elinde olan yıldız futbolcunun Romanya ekibi CFR Cluj'a imza atması bekleniyordu. Kulüp başkanı sakatlık riski sebebiyle transferden vazgeçildiğini duyurdu. Rumen basınından Digisport'ta yer alan habere göre; Cluj'un sahibi Ioan Varga, "Sol dizinde bana bildirilen bir sorun var. Çok iyi bir çocuk ama sağlık sorunları olabilecek bir oyuncu için bu kadar para riske atmam." dedi.

Açıklamalarına devam eden Varga, "Üzgünüm, çünkü o özel bir çocuk, ama riske girmek istemiyorum. Yıllık 2.5 milyon euro istiyordu ve ben o parayı kullanamama riskiyle karşı karşıya olduğumuz bir oyuncuya veremezdim. Sağlıklı olmasını ve başka bir takımda oynayabilmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.