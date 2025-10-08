Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Hakim Ziyech’e kötü haber! Transferden vazgeçtiler...
Giriş Tarihi: 8.10.2025 16:07 Son Güncelleme: 8.10.2025 16:08

CFR Cluj, kulüp tarihine geçecek bir maaşla kadrosuna katmaya hazırlanıyordu ancak transferin iptal olduğu açıklandı. Kulüp sahibi Ioan Varga, Hakim Ziyech ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Son olarak Katar ekibi Al-Duhail'de forma giyen Hakim Ziyech'e kötü haber geldi. Bonservisi elinde olan yıldız futbolcunun Romanya ekibi CFR Cluj'a imza atması bekleniyordu. Kulüp başkanı sakatlık riski sebebiyle transferden vazgeçildiğini duyurdu. Rumen basınından Digisport'ta yer alan habere göre; Cluj'un sahibi Ioan Varga, "Sol dizinde bana bildirilen bir sorun var. Çok iyi bir çocuk ama sağlık sorunları olabilecek bir oyuncu için bu kadar para riske atmam." dedi.

Açıklamalarına devam eden Varga, "Üzgünüm, çünkü o özel bir çocuk, ama riske girmek istemiyorum. Yıllık 2.5 milyon euro istiyordu ve ben o parayı kullanamama riskiyle karşı karşıya olduğumuz bir oyuncuya veremezdim. Sağlıklı olmasını ve başka bir takımda oynayabilmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

