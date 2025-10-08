Lyon’a gidemedi menajeri değişti!

Fenerbahçe'de
3. sezonuna giren Szymanski, devre arasında yolları ayırmaya kararlı görünüyor. İlk yılında 55 maçta 13 gol-19 asistlik
performansa imza atan ve takımın değişmezi olan Polonyalı yıldız, geçen sezonu 53 karşılaşmada 7 gol-9 asistle
tamamlamıştı. 2025-26'ya kötü başlayan ve 14 maçta 2 gol-2 asist katkısı veren 26 yaşındaki oyuncu, ayrılık için düğmeye bastı. Polonya basınının iddiasına göre; Szymanski, yaz döneminde Lyon'dan gelen teklif değerlendirilmeyince menajeri Mariusz Piekarski ile yollarını ayırdı.
Mourinho oyuncuyu takımda tutmak isteyince Fenerbahçe transferine izin vermemişti.