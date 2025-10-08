Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Wilfried Singo’ya İngiltere’den yakın takip!
Giriş Tarihi: 8.10.2025 15:36

Galatasaray’ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Wilfried Singo’ya dev talipler çıktı. 60 milyon Euro çıkış opsiyonu olan 24 yaşındaki savunmacıyı Liverpool mercek altına aldı.

Wilfried Singo, Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool maçında performansı ile takımın kilit ismi olarak öne çıkarken İngiliz kulüpleri de oyuncuyu radarına aldı.

Kontratında 60 milyon Euro'luk çıkış maddesi bulunan Singo'yu, İngiliz basınına göre; Liverpool hemen incelemeye aldı.

Oyuncu için sonraki maçları takip etme ve raporlanması kararı alan Liverpool'un yanı sıra Everton, Bournemouth ve Brighton'ın da Singo'yu takip ettiği öğrenildi. Galatasaray, yıldız futbolcuyu 30.7 milyon Euro'ya kadrosuna katmıştı.

