Avrupa’da başarı ateşini yaktık!

G.Saray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool galibiyetiyle camia olarak ekim ayına mutlu bir şekilde girdiklerini belirtti. RAMS Park'ta düzenlenen olağan divan kurulu toplantısında konuşan Özbek, "Liverpool maçında aldığımız galibiyetin bizi Avrupa'da hedeflediğimiz başarılara götürecek ateşi yaktığına inanıyorum. Bu galibiyette imzası olan Okan hocamız, teknik kadromuz, oyuncularımız ve çalışanlarımıza teşekkür gönderiyorum. Daha büyük başarılar için onların yanında olacağız. Birlikte hedeflediğimiz başarılara da ulaşacağız" dedi. Devam eden projeler hakkında da bilgi veren Başkan Özbek, "Florya'da ihaleyi kazanan Nivak firması projeye çok önem veriyor. Bunun için uluslararası bir yarışma açtılar. Buradaki mimarinin çözülmesi için bu yarışmayı başlattılar" ifadesini kullandı.

BİZİM AKLIMIZ YOK MU

DURSUN ÖZBEK, "Yönetimin futbol aklına ihtiyacı var" söylemlerine de şöyle tepki gösterdi: "Nedir futbol aklı? Bizim aklımız yok mu? Üç senedir şampiyon oluyoruz. Futbolun aklı, takımın antrenörüdür. Çünkü sahada takımı o yönetiyor. Transfer için gözlemci ekibimiz var. Bu zaten bir organizasyondur."