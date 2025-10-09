Cristiano Ronaldo parasıyla da tarihe geçti

Futbol sahasında ortaya koyduğu performansla pek çok ilki başaran Cristiano Ronoldo toplam servetiyle de tarihe geçti. Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'da forma giyen ve 400 milyon doları aşan sözleşmesiyle çok konuşulan Portekizli yıldız, Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre 1,4 milyar dolarlık net servetiyle ilk milyarder futbolcu oldu.