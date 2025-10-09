Dünyanın en zengin kulübü dibe vurdu

İngiltere Premier Lig'in devlerinden Manchester United, saha içi kötü gidişatın önüne geçemezken bir yandan da saha dışı sorunlarla mücadele ediyor. The Athletic'in haberine göre; dünyanın en zengin kulüplerinden biri olan M.United akademisinde ciddi yönetim ve altyapı sorunları yaşanıyor. Eski şaşalı günlerinden uzakta olan İngiliz devinde 21 yaş altı ve 18 yaş altı takımları antrenmanlarını otoparkta bulunan geçici kulübelerde sürdürmek zorunda kalıyor.
Yönetim, altyapılara malzeme tedariği dahi sağlayamıyor. U13 takımının Everton karşısında oynadığı maçta United'ın yeterli çorap ve şortu bulunmadığı için Everton'dan ödünç kıyafet istediği, bazı United oyuncularının sahaya Everton armalı ürünlerle çıktığı belirtildi.