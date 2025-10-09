Forma için ‘Can’ atıyor! A Milli Takım’da rekabet arttı...

Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda 3. maçına cumartesi günü Bulgaristan deplasmanında çıkacak A Milli Takım'da zorlu karşılaşma öncesi forma rekabeti de artmış durumda.

Ay-Yıldızlılar'ın genç oyuncusu Can Uzun, form grafiği en yüksek isimlerden biri olarak dikkat çekiyor.

Frankfurt ile bu sezon çıktığı 9 maçta 6 gol, 4 asist kaydeden ve harika bir başlangıç yapan genç on numara, bunu Ay-Yıldızlı formayla da sürdürmek istiyor.

ARDA İLE DENENECEK

Biri resmi olmak üzere 3 karşılaşmada görev alan Can Uzun, son 3 mücadelede ise süre bulamamıştı. Can Uzun'un Bulgaristan deplasmanında forma giymek için antrenmanlarda da yüksek tempoda çalıştığı ve hocasından görev beklediği aktarıldı.

Montella'nın hücumun merkezinde Can ile Arda Güler'i de birlikte deneyebileceği, bu seçeneğin de önünde olduğu belirtildi. İtalyan hocanın, Bulgaristan maçında Kerem Aktürkoğlu ile Can Uzun arasında tercih yapması bekleniyor.