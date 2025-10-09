Ismail Jakobs için Senegal’den açıklama geldi!

Milli arada Güney Sudan ve Moritanya ile karşılaşacak Senegal Milli Takımı aday kadrosuna Galatasaray forması giyen Ismail Jakobs'da davet edildi.

Yıldız futbolcu sakatlığı sebebiyle, Senegal Milli Takımı'na katılmazken Senegal Futbol Federasyonu, Galatasaray'dan bu konuyla ilgili açıklama talep eden bir mektup gönderdi.

Federasyon, Jakobs'un sakatlığının Senegal Milli Takımı sağlık ekibi tarafından değerlendirilmesi için sarı-kırmızılı kulüpten futbolcunun gönderilmesini istedi.