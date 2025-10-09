Parasıyla da tarihe geçti

Futbol sahasında ortaya koyduğu performansla pek çok ilki başaran Cristiano Ronoldo toplam servetiyle de tarihe geçti. Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'da forma giyen ve 400 milyon doları aşan sözleşmesiyle çok konuşulan Portekizli yıldız, Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre 1,4 milyar dolarlık net servetiyle ilk milyarder futbolcu oldu.

ÇILGIN MAAŞ ALDI

40 yaşındaki forvetin, 2002 ile 2023 yılları arasında 550 milyon doların üzerinde maaş geliri elde ettiği ifade edilirken sponsorluk anlaşmalarıyla da 175 milyon doların üzerinde bir katkı sağladığı belirtildi.

MESSİ DE ÇABALIYOR!

Ronaldo'yu, ABD'de İnter Miami'de kariyerine devam eden Lionel Messi takip etti. Arjantinli yıldızın kariyeri boyunca 600 milyon doların üzerinde vergi öncesi maaş kazandığı söylenirken bu rakamın içinde 2023'ten itibaren garantili yıllık maaşı olan 20 milyon doların bulunduğu aktarıldı.