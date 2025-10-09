Tam gaz diyalog!

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'ın NEOM SC'den astronomik teklif almasıyla başlayan sorun, iki hafta içinde çözülse de taraflar arasında tam anlamıyla anlaşma sağlanamadı. Suudi Arabistan ekibinin 4 yıl için 50 milyon dolar (2 milyar 85 milyon TL) önerdiği milli yıldız, gitmek istemiş ve yönetimin zam sözüyle kalmaya ikna olmuştu. Ancak oyuncu ve kulüp arasındaki rakamsal mesafe henüz aşılamadı. SABAH Spor'un dün duyurduğu bu anlaşmazlığın çözümü, milli ara sonrasına bırakıldı.

YERLİ OYUNCULAR İLE ARASINDA FARK OLUR

25 yaşındaki futbolcu, yıllık 7.5 milyon Euro isterken sarı-kırmızılı yönetim, "5 milyon Euro olabilir rakam.. Bonuslarla bunu destekleriz" demişti. Galatasaray yönetiminin bu rakamı önerirken şu detaya dikkat çektiği öğrenildi: "Yerli oyunculardaki fark açılmasın…" Barış Alper Yılmaz cephesi ile yönetim yeni mukavele için pazarlıklarına milli ara sonrası devam edecek.