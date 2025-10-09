Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Türkiye’nin Bulgaristan ile oynayacağı maçın hakemi açıklandı
Türkiye’nin Bulgaristan ile oynayacağı maçın hakemi açıklandı

2026 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki Bulgaristan - Türkiye maçını, Portekizli hakem Luis Godinho yönetecek.

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu 3. maçında Türkiye, 11 Ekim Cumartesi günü saat 21.45'te deplasmanda Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek. UEFA, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki Vasil Levski Ulusal Stadyumu'nda oynanacak müsabakayı yönetecek hakemi açıkladı. Bulgaristan ile Türkiye arasındaki mücadelede Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Luis Godinho düdük çalacak. Godinho'nun yardımcılıklarını Rui Teixeira ile Pedro Almeida yapacak. Maçın 4. hakemi de Miguel Nogueira olacak. Karşılaşmada VAR'da Andre Narciso, AVAR'da da Helder Malheiro görev yapacak.

