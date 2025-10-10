Alan değil satan yapı

İş Geliştirme, Sponsorluk ve Projelerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Serkan Neşat Soylu, hedeflerinin kulübün sadece kendine yetmesi değil, aynı zamanda Avrupa'ya ihraç edeceği oyuncularla ekonomisini büyüten bir yapı kurabilmek olduğunu söyledi. Kulüp dergisine konuşan Soylu,Kendi ayaklarımızın üstünde durmakHedefimiz, Avrupa'ya ihraç edilecek oyuncularla ekonomimizi büyütmek" dedi. Soylu, Trabzon'un ilçelerini, mahallelerini ve okullarını tarayan bir yapı ile yetenekleri erken yaşta bünyelerine katmak istediklerini de belirtip şöyle konuştu: "Dortmund, Ajax gibi kulüplerin başarıyla sürdürdüğü disiplin ve sistem üzerine kurulu modelleri kültürümüze entegre ederek, yetiştir, ihraç et politikasını en iyi uygulayacak şartlara sahip olan kulüp Trabzonspor. En yüksek potansiyeli bulunan şehir de Trabzon."