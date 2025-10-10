Bulgaristan, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki 3'üncü maçında yarın Türkiye'yi konuk edecek. Bu maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında Bulgaristan Teknik Direktörü Aleksandar Dimitrov ve futbolculardan Dimitar Mitov değerlendirmelerde bulundu. Zorlu bir maç olacağına dikkat çeken Aleksandar Dimitrov, "Bizim için zorlu bir maç olacak ama biz iyi bir oyun sergilemek istiyoruz. Elimizden geleni vermeye hazırız" ifadelerini kullandı.

'DAHA AGRESİF OLMAYI DÜŞÜNÜYORUZ'

Agresifliğin önemine vurgu yapan Dimitrov, "Daha agresif olmayı düşünüyoruz, kesinlikle Türk takımını zor durumda bırakmak istiyoruz ve oyunumuzla bunu yapacağımıza inanıyoruz" sözlerini kullandı.

'TÜRK TAKIMINDA BİRÇOK YILDIZ VAR'

Türkiye Milli Futbol Takımı'nda birçok yıldız oyuncu olduğunu söyleyen Dimitrov, "Türk Milli Takımı'nın teknik direktörünün işini bu soruyla kolaylaştırabilirsiniz belki ama bir kişiyi seçmek zor olur çünkü Türk takımında birçok yıldız var. Bireysel bakış açısı doğru olmaz, biz onları bir takım olarak ele alıyoruz. Arda Güler medya açısından ve başarısıyla çok önemli ama bu bireysel bakmamız gereken bir olay değil. Genç milli takımlarda da çok güçlü bir takımınız var ama onlarla 7-8 ay önce karşılaştık ve aynı taktiği uyguladık. Bireysel bakış açısı önemli değildi ve biz kazandık" sözlerini kullandı.

DİMİTAR MİTOV: KENDİMİZE GÜVENİYORUZ

Mücadeleyi değerlendiren Dimitar Mitov ise "Önümüzde çok zor bir maç olacak. Şu ana kadar tüm maçlar zorluydu. Kendimize güveniyoruz, taktiğe bağlı kalarak bu maçı kazanmak istiyoruz" dedi.

Öte yandan Bulgaristan, basın toplantısının ardından yaptığı antrenmanla Türkiye maçının hazırlıklarını tamamladı.