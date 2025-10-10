Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Antalyaspor'un yeni hocası Erol Bulut!
Giriş Tarihi: 10.10.2025 15:12

Antalyaspor'un yeni hocası Erol Bulut!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Hesap.com Antalyaspor'un yeni teknik direktörü, Erol Bulut (50) oldu. Akdeniz ekibi, Bulut ile 2 yıllığına anlaşma sağladı.

DHA
Antalyaspor’un yeni hocası Erol Bulut!

Süper Lig ekibi Antalyaspor, Emre Belözoğlu'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna, 2 yıllığına Erol Bulut'u getirdi. Antalya'ya davet edilen ve uzun bir görüşme yapılan Bulut ile anlaşma sağlandı.

Antalyaspor'un; son olarak İngiltere Championship ekibi Cardiff City'yi çalıştıran teknik direktör Erol Bulut'u gün içerisinde resmi olarak açıklaması bekleniyor.

TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

Erol Bulut, kariyerinde daha önce Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, Alanyaspor, Fenerbahçe, Gaziantep FK'da görev yaptı. Deneyimli teknik adam son olarak İngiltere Championship ekibi Cardiff City'de görev aldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Antalyaspor'un yeni hocası Erol Bulut!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz