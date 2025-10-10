Galatasaray’da anıt açılışı yapıldı!

Galatasaray, maçlarını oynadığı RAMS Park'ta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Tevfik Fikret ve Ali Sami Yen heykelinin yer aldığı anıtın açılışını gerçekleştirdi.

Gerçekleştirilen törene, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, İkinci Başkan Metin Öztürk, Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, sarı-kırmızılı kulübün yönetim kurulu üyeleri ile kulübün eski başkanlarından Alp Yalman ve Adnan Polat katıldı.

DURSUN ÖZBEK: "MEDENİYET YOLCULUĞUNUN SEMBOLÜ"

Burada konuşan başkan Dursun Özbek, açılışı yapılan anıtın bir heykelden daha fazlası olduğunu belirterek, "Bugün burada 3 büyük ismi onurlandırmak için değil, Galatasaray'ın ve Türkiye'nin tarihsel yürüyüşüne ışık tutan 3 değeri bir araya getirmek için toplandık. Bu heykel sadece bir anıt değildir. Bu heykel, bir fikir zincirinin ve medeniyet yolculuğunun sembolüdür. Tevfik Fikret'in de müdürlüğünü yaptığı Galatasaray Lisesi'nin temelleri atıldığında bu kurumun amacı sadece bilgi öğretmek değildi. Bu kurumun amacı aynı zamanda devletine ve milletine hizmet verecek gençler yetiştirmekti. Bu vizyon da yıllar sonra Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde Türkiye Cumhuriyeti'nin aydınlık yoluna dönüştü. Bu vizyon aynı zamanda 1905 yılında Türk olmayan takımlarını yenmek için kurulan Galatasaray Kulübüne de can verdi." ifadelerini kullandı.

"ORTAYA ÇIKAN ŞEY GALATASARAY'IN KENDİSİDİR"

Ali Sami Yen önderliğinde kurulan Galatasaray Kulübünün sadece bir spor kulübü olmadığını vurgulayan Özbek, "Bugün burada Atatürk'ün vizyonu, Tevfik Fikret'in düşüncesi ve Ali Sami Yen'in inancı bir heykelde değil, bir ruh bütünlüğünde birleşiyor. Atatürk, bu topraklara özgürlük, laiklik ve çağdaşlık fikrini kazandırdı. Tevfik Fikret, lisedeki öğrencilerine erdemli bir yaşamın önemini öğretti. Ali Sami Yen, gençleri spor ve kardeşlikle buluşturdu. Bu üçü bir araya geldiğinde ortaya çıkan şey, Galatasaray'ın kendisidir. Tevfik Fikret, sadece Türk edebiyatının büyük bir ismi değildir. Kendisi kulübün hami başkanı olarak Galatasaray'ın karakterini belirleyen en önemli düşünürlerden biridir. Atatürk'e ilham veren ahlakı, vicdanı ve bilimi merkeze alan felsefesi, bugün hala Galatasaray'ın damarlarında dolaşmaktadır." dedi.