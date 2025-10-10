‘İcardi polemiğine izin vermem’

G.Saray Başkanı Dursun Özbek; eski başkan Adnan Polat'ı Mardin seyahatinde yalnız bırakmazken çevre halkının büyük ilgisiyle karşılaştı. Sarı-kırmızılı taraftarların sevgi gösterisinde bulunduğu Özbek, İcardi hakkında sorulan soruya verdiği cevapla dedikodulara noktayı koydu.

"Kaptanımızın ne kadar değerli olduğunun farkındayız. Polemiğe izin vermem" diyerek sözlerine başlayan Galatasaray Başkanı, "İcardi'yi yıpratmak Galatasaray'a zarar verir. Bu gemide hep beraberiz. İcardi eski formuna kavuşacak ve taraftarımızı yine coşturacak. Bundan şüphem yok" görüşünü paylaştı.