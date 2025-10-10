Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri İspanyol golcüden Filistin’e destek
Giriş Tarihi: 10.10.2025

İspanyol ekibi Celta Vigo forması giyen Borja Iglesias, Filistin halkına yönelik destek mesajıyla gündeme geldi. Iglesias, İspanya Milli Takımı kampında verdiği bir röportajda İsrail'in soykırımına güçlü bir tepki verdi. 32 yaşındaki santrfor yaptığı açıklamada, "Eğer Filistin davasına bir faydası olacaksa penaltı atarken kaleye Filistin bayrağıyla girip golümü iptal etsinler, razıyım." ifadelerini kullandı. Iglesias'ın bu çıkışı, kamuoyunda futbolun sadece saha içiyle sınırlı kalmadığını gösterdi.
