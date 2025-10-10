Kendine gel kontratı al!

2023 yazında PSG'den 10 milyon Euro'ya bonservisi alınan Mauro İcardi, Galatasaray'a 3 yıllık imza atmıştı. Haziran ayında sözleşmesi bitecek Tangocu, kariyerine sarı-kırmızılı kulüpte devam etmek istiyor. Yönetim ise sakatlık dönüşünde eski günlerini aratan Arjantinli oyuncuyla ilgili nihai kararını vermedi. İç transferde Barış Alper ve teknik direktör Okan Buruk'la görüşmeler yapan sarıkırmızılı yetkililerden henüz İcardi ile geleceği üzerine konuşan olmadı. 32 yaşındaki golcünün devre arasına kadar sergileyeceği performansa göre karar verilecek. Galatasaray cephesi, Ocak ayına kadar İcardi'nin sözleşmesini uzatmazsa, yıldız oyuncu istediği kulüple sezon sonu için görüşme hakkına sahip olacak. Süper Lig'de 5 golle krallıkta ikinci sırada olan İcardi, Liverpool ve Beşiktaş maçlarında yedek kalmasına bozuldu. Isınma hareketlerini soyunma odasında yapması ve maç önü sahaya çıkmaması ise çok konuşuldu.





MADRİD'DEN DÖNDÜ, HEMEN

G.Saray'da 4 günlük iznin bitmesinin ardından oyuncular Kemerburgaz'da antrenmanlara başladı. İspanya'nın başkenti Madrid'e tatile giden son günlerin tartışılan ismi Mauro İcardi de idmanda yerini aldı. İcardi'nin ve takımın hırsı dikkat çekerken G.Saray'ın resmi hesabı, Arjantinli santrforun antrenmanda attığı şık golü de paylaştı.



BU SEZON LİGDE İCARDİ

Maç: 7 Gol: 5 Asist: 0 Şut: 1.4 Pas: %71 Dribbling: 0.1 Hava topu: 0.4 İsabetli orta: 0.1

JAKOBS'TA MEKTUP KRİZİ!

Sarı-kırmızılıların Senegalli sol beki İsmail Jakobs, sakatlığı nedeniyle milli takıma gitmemişti. Senegal Federasyonu ise oyuncunun durumu ile ilgili olarak G.Saray'a resmi bir mektup göndererek futbolcunun sağlık durumunun kendi milli takım doktorları tarafından değerlendirilmesi gerektiği ve oyuncunun da takıma katılmasını istedi. 26 yaşındaki isim geçen sezonun başından bu yana kas gerilmesi, alt baldır kas yırtığı ve aşil tendonu sorunları nedeniyle G.Saray ile Senegal Milli Takımı'nda toplam 28 maç kaçırdı. Senegal Teknik Direktörü Pape Thiaw ise konuyla ilgili olarak "Hepimiz Ismail Jakobs'un eksikliğini hissettik. Ancak federasyon yapması gerekeni yaptı ve durumu kulübüne bildirdi. Şimdi durumun sonuçlanmasını bekliyoruz" ifadeleri ile G.Saray'dan oyuncuyu göndermelerini beklediklerini iletti.