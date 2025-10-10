Körfez’de güç birliği!

2027-2047 döneminde araç muayene hizmetini üstlenecek olan Turka, Türk futboluna önemli bir destekle adım attı .Yapılan anlaşmayla, yeşil-siyahlı kulübün mabedinin yeni adı Turka Araç Muayene Kocaeli Stadyumu oldu. İmza töreniT urka İcra Kurulu Üyesi Serhan Salman ve Kocaelispor Başkanı Recep Durul'un katılımıyla gerçekleşti. Salman, "Kocaelispor'un Süper Lig'deki mücadelesine destek olarak bölgedeki spor kültürüne katkı sağlayacak iş birliğine adım atmanın heyecanını yaşıyoruz" dedi. Kocaelispor Başkanı Recep Durul ise ". Anlaşmanın etkisi, şehir ekonomisine ve Türk sporuna da katkı sunacak" ifadesini kullandı.