SABAH Spor, Bulgaristan’ı analiz etti: Baskıya yenik düşüyor

2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda son olarak İspanya'ya farklı (6-0) mağlup olan Türkiye, 3. maçında yarın Bulgaristan'a konuk olacak. Teknik direktör Vincenzo Montella liderliğinde Komşu'ya gidecek A Milli Takımımız, bu engeli kayıpsız geçmek istiyor. SABAH Spor, Bulgaristan'a mercek tuttu:

BULGARİSTAN, 25 Eylül'de ülkenin U21 Takımı'nda görev yapan Aleksandar Dimitrov'u teknik direktörlüğe getirdi. Dimitrov'un ilk maçı Türkiye olacak. Elemelerdeki iki maçın yenilgiyle geçilmesinin ardından Ilian Iliev'in görevine son verildi.

MAÇ başı 5.5 top kaybıyla 54 ülke arasında 5. sırada yer aldılar. Grupta gol atamayan ve ağlarında 6 gol yiyen Komşu, baskıya yenik düşüyor. Yedikleri 3 golü yaptıkları bireysel hatadan kalesinde gördü. Kaleci Svetoslav Vutsov 2, sağ bek Nikolay Minkov 1 kez gole neden olan hata yaparak takımını yaktı.

EN tehlikeli oyuncuları arasında 10 numara oynayan Marin Petkov bulunuyor. Henüz golle buluşamasa da girdiği 5 pozisyonda tehlikeli oldu.



BİR ARDA DEĞİLLER!

44.2 milyon Euro piyasa değerine sahip Bulgaristan'ın tamamı, mili takımımızda Arda Güler (60 milyon) ve Kenan Yıldız'ın (75 milyon) çok gerisinde kalıyor.

Bulgarlar'da ön libero Ilia Gruev ve 10 numara Marin Petkov fizik güçleriyle üstünlük kurmasını seviyor. Kazandıkları 9'ar ikili mücadeleyle öne çıkıyorlar.



HER MEVKİNİN ADAMI

SON yıllarda Almanya doğumlu gurbetçilerin A Milli Takım'a kazandırılmasında yeni bir isim yolda; Mert Kömür... Türkiye Futbol Federasyonu, Augsburg altyapısında yetişen 1.83 cm boyundaki 10 numara için harekete geçti. SABAH Spor, oyuncunun öne çıkanlarını derledi:

Babası Türk, annesi Alman olan 20 yaşındaki oyuncu, alt yaş milli takımlarında Almanya forması giydi.

Kariyerine orta sahada başlayan Mert, ön libero ve 8 numarada forma giyerken orijinal mevkisi ise 10 numara.

İhtiyaç anında sağ ve sol kanatta da kendini gösterirken bu sezon Augsburg'un ileri ucunda parladı. 7 karşılaşmada 4 gole (2 gol-2 asist) etki ederken bunlardan birini Alman devi Bayern Münih ağlarına yolladı.

SOFYA YOLCU

A Milli Takım, Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda Bulgaristan ile oynayacağı 3. maç için bugün Sofya'ya gidecek. Ay-Yıldızlılar, son çalışmasını sabah Riva'da yapacak. Teknik direktör Montella, saat 19.00'da karşılaşmanın oynanacağı Vasil Levski Ulusal Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Gürcistan'ı 3-2 yenen, İspanya'ya 6-0 mağlup olan milliler, 3 puan ve averajla grupta 3. sırada yer alıyor. İspanya ve Gürcistan'a aynı sonuçla 3-0 yenilen Bulgaristan ise sıfır puanla son sırada.

MAÇIN HAKEMİ PORTEKİZLİ

BULGARİSTAN ile Türkiye arasında yarın 21.45'te Sofya'da oynanacak maçı, Portekizli Luis Godinho yönetecek. Yardımcılıklarını Rui Teixeira ile Pedro Almeida yapacak. 4. hakem Miguel Nogueira olacak. VAR'da Andre Narciso, AVAR'da Helder Malheiro görev yapacak. Godinho, 30 Ocak 2025'de 2-2 biten Midtjylland-F. Bahçe maçında düdük çalmıştı.