Son dakika haberi: Beşiktaş’tan El Bilal Toure açıklaması!

Beşiktaş Kulübü, El Bilal Toure'nin sakatlığı hakkında açıklama yayınladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Sol uyluk arka kısmında ağrı hisseden futbolcumuz El Bilal Toure'nin yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde (Biceps Femoris) gerilme ve kanama tespit edilmiştir." denildi.



Açıklamanın devamında, "Yapılan değerlendirmenin ardından Mali milli takım yetkilileri bilgilendirilmiş ve oyuncumuzun tedavisi sağlık ekibimizce İstanbul'da sürdürülmektedir." ifadelerine yer verildi.

24 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlı forma altında 5 maça çıktı ve 1 gol kaydetti.