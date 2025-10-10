Trabzonspor’un borcu açıklandı! Uğurcan Çakır detayı...

Trabzonspor, kulübün mevcut borcunu açıkladı. Bordo-mavili takımdan yapılan açıklamada toplam borcun 4 milyar 255 milyon TL olduğu beliritldi.
İŞTE TRABZONSPOR'UN AÇIKLAMASI
"Şirketimizin 31 Ağustos 2025 tarihli mali tabloları, bugün itibarıyla Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıklanmıştır.
Söz konusu mali tablolarımız incelendiğinde, enflasyon muhasebesi dolayısıyla nakit çıkışı gerektirmeyecek 2,9 milyar TL ve dönen varlıklar kaleminde bulunan 3,048 milyar TL tutarlarındaki kalemler netleştirildiğinde, 31 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla şirketimizin net borç tutarının 4,255 milyar TL olduğu görülecektir.