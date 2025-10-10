Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzonspor’un borcu açıklandı! Uğurcan Çakır detayı...
Trabzonspor’un borcu açıklandı! Uğurcan Çakır detayı...

Trabzonspor, 4 milyar 225 milyon lira borcu olduğunu açıkladı. Yaz transfer döneminde Galatasaray'a transfer olan Uğurcan Çakır'ın bonservisinden elde edilen gelirin de borçlar için kullanılacağı belirtildi.

Trabzonspor, kulübün mevcut borcunu açıkladı. Bordo-mavili takımdan yapılan açıklamada toplam borcun 4 milyar 255 milyon TL olduğu beliritldi.

İŞTE TRABZONSPOR'UN AÇIKLAMASI

"Şirketimizin 31 Ağustos 2025 tarihli mali tabloları, bugün itibarıyla Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıklanmıştır.

Söz konusu mali tablolarımız incelendiğinde, enflasyon muhasebesi dolayısıyla nakit çıkışı gerektirmeyecek 2,9 milyar TL ve dönen varlıklar kaleminde bulunan 3,048 milyar TL tutarlarındaki kalemler netleştirildiğinde, 31 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla şirketimizin net borç tutarının 4,255 milyar TL olduğu görülecektir.

UĞURCAN ÇAKIR DETAYI!

Ayrıca, Uğurcan Çakır'ın transfer işlemi dolayısıyla şirketimiz Eylül 2025 döneminde yaklaşık 1,4 milyar TL gelir elde etmiştir. Bu tutar da doğrudan şirketimizin borçlarının ödemesinde kullanılacaktır."

