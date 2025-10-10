Uğurcan Çakır’dan sakatlık açıklaması!

Uğurcan Çakır, A Milli Futbol Takımımızın, Bulgaristan ile oynayacağı karşılaşma öncesi konuştu. Basın toplantısında açıklamayan yapan milli kaleci şu ifadeleri kullandı: "Bulgaristan takımı yeni bir hoca değişikliğine gitti. Hocamız bize eski maçlarından taktiklerini gösterdi. Biz de ona çalışma fırsatı bulduk. Pazartesiden bu yana bu maça hazırlandık. En iyi şekilde hazırlandık ve ülkemizi gururlandıracak şekilde yarın buradan ayrılmak istiyoruz. Bulgaristan'a takım olarak baktık, takım olarak inceledik. İyi bir takım ve yeni bir hocaları var. Bu onlara yeni bir enerji katacak. Hazırız ve yarın inşallah en iyi sonucu alırız.

SAKATLIK AÇIKLAMASI!

Bileğimde son maçlarda ağrı vardı. Hocamız 2 gün izin verdi. Dinlenme fırsatı buldum. Takımımda maçlar yoğundu. Şu anda kendimi hazır hissediyorum. Hocam görev verirse, elimden geleni yapmak istiyorum.

"ZORLU SÜREÇLER OLABİLİYOR"

Ben işimizin bir parçası olduğunu düşünüyorum. Vicdanen işimi en iyi şekilde yaptığımı düşünüyorum. Hem takımımda hem milli takımda en iyi performansı vermeye çalışıyorum. Futbolda ve hayatta zorlu süreçler oluyor. Benim için de oldu. Ama ben çok çalışmaya devam ettim. Kendimi geliştirmek için elimden geleni yapmaya çalıştım. Onun dışında son haftalar benim için iyi gelişti. Zorlu süreçler herkesin başına geliyor ama ben çok çalışıyorum ve takımıma yardım etmeye çalışıyorum.

Hakan ağabey çok iyi bir futbolcu. Takım kaptanı ve takım içinde lider, herkesle iletişimi çok iyi. Onu bir lider olarak görüyoruz. Genç yaşta 100. maçına çıkacak inşallah yarın. Ona sakatlıksız ve uzun yıllar milli takıma hizmet edecek günler diliyorum. Çok özel bir oyuncu ve çok önemli bir lider.

"HER MAÇA AYRI AYRI BAKIYORUZ"

Her maça ayrı ayrı bakıyoruz. Her maçın zorluğu, her maç bir final gibi. Biz kendi maçlarımızı kazanıp, rakiplerin ne yaptığına sonrasına bakalım. Kazanmak için oynayacağız. Birinci olmak istiyoruz. Olamazsak da play-off'tan şansımızı denemek istiyoruz ve Dünya Kupası'nda olmak istiyoruz."