A Milli Takım, Bulgaristan deplasmanında! İlk 11’ler belli oldu...

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda A Milli Takımımız, Bulgaristan'a konuk oluyor.
Vasil Levski Ulusal Stadı'nda oynanacak karşılaşmada, Portekizli hakem Luis Godinho düdük çalacak.
İŞTE İLK 11'İMİZ
Türkiye XI: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Oğuz Aydın, Arda Güler, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu
AVERAJLA 3. SIRADAYIZ
Ay-yıldızlılar, E Grubu'nda Gürcistan'ın averajla gerisinde 3. sırada yer alıyor. Puanı bulunmayan Bulgaristan ise son sırada bulunuyor. E Grubu'nda 6 puanla İspanya lider durumda.
Türkiye, ilk maçında deplasmanda Gürcistan'ı 3-2 mağlup ederken, Konya'da ise İspanya'ya 6-0 kaybetti. Bulgaristan ise evinde İspanya'ya, deplasmanda da Gürcistan'a 3-0'lık skorlarla mağlup oldu.
Grubun diğer maçında aynı saatte İspanya, Gürcistan'ı konuk edecek.
BULGARİSTAN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜYLE SAHADA
Bulgaristan, Türkiye maçına yeni teknik direktörü Alexander Dimitrov yönetiminde çıkacak.
Gruptaki ikinci maçını kaybeden Bulgaristan'da Ilian Iliev'in yerine teknik direktörlük görevine son 7 yılda Bulgaristan Ümit Milli Takımı'nı çalıştıran Dimitrov getirildi.
GRUP LİDERİ DOĞRUDAN DÜNYA KUPASI'NA GİDECEK
ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenecek ve 48 takımın mücadele edeceği 2026 Dünya Kupası'na, eleme maçları sonucunda Avrupa'dan 16 takım katılım hakkı kazanacak.
Kasım ayında sona erecek Avrupa elemelerinde, gruplarını lider tamamlayan 12 takım doğrudan Dünya Kupası'na katılım hakkı elde edecek.
Son 4 bilet için ise 12 grup ikincisi ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 4 takımın katılımıyla toplam 16 takım mücadele edecek. Play-off maçları 2026'nın mart ayında oynanacak.