A Milli Takım, Bulgaristan deplasmanında! İlk 11’ler belli oldu...

AVERAJLA 3. SIRADAYIZ

Ay-yıldızlılar, E Grubu'nda Gürcistan'ın averajla gerisinde 3. sırada yer alıyor. Puanı bulunmayan Bulgaristan ise son sırada bulunuyor. E Grubu'nda 6 puanla İspanya lider durumda.

Türkiye, ilk maçında deplasmanda Gürcistan'ı 3-2 mağlup ederken, Konya'da ise İspanya'ya 6-0 kaybetti. Bulgaristan ise evinde İspanya'ya, deplasmanda da Gürcistan'a 3-0'lık skorlarla mağlup oldu.

Grubun diğer maçında aynı saatte İspanya, Gürcistan'ı konuk edecek.