Bir garip stadyum!

Milli Takım'ın Bulgaristan ile karşılaşacağı Vasil Levski Stadyumu'na dün konuk olduk. 1953 yılında açılan stadın kapasitesi 43 bin 230 kişilik. Bulgaristan'ın en büyük stadı burası… Ancak dün Montella'nın basın toplantısının küçük bir odada yapılması herkesi şaşırttı.hatta Montella, medyanın arkasından geldi ve kendisi de şaşırdı. Diğer detay ise süslemeler…Tuhaf bir ambiyans oluştu. Ayrıca UEFA temsilcisi de bu anları yakından takip etti. Stadın zemini ise futbol oynamaya oldukça elverişli.