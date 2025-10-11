Bir garip stadyum!

Milli Takım'ın Bulgaristan ile karşılaşacağı Vasil Levski Stadyumu'na dün konuk olduk. 1953 yılında açılan stadın kapasitesi 43 bin 230 kişilik. Bulgaristan'ın en büyük stadı burası… Ancak dün Montella'nın basın toplantısının küçük bir odada yapılması herkesi şaşırttı. Yoğun medya ilgisi vardı, İtalyan hocayı 80-90 kişi takip etti. Basın mensupları kamera alanına sığmadı,
hatta Montella, medyanın arkasından geldi ve kendisi de şaşırdı. Diğer detay ise süslemeler… Tuvaletlerin, odaların kapıları hatta koridorlar bile beyaz örtülerle kaplanmıştı.
Tuhaf bir ambiyans oluştu. Ayrıca UEFA temsilcisi de bu anları yakından takip etti. Stadın zemini ise futbol oynamaya oldukça elverişli.