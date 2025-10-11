Bulgaristan-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte muhtemel 11’ler

Türkiye ayrıca 1977 yılında yine Balkan Kupası'nda rakibini 3-1 mağlup oldu. Montella ve öğrencileri, Bulgaristan maçını kazanarak hem rakibini deplasmanda ilk kez mağlup etmek hem de E Grubu'nda Gürcistan'ın İspanya'ya konuk olacağı haftada hata yapmak istemiyor.

HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN 100'ÜNCÜ MAÇI

A Milli Takım Kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Bulgaristan karşılaşmasında Ay-yıldızlı formayla 100'üncü maçına çıkarak dalya diyecek. Milli formayla ilk maçına 2013 yılında 19 yaşındayken Andorra mücadelesinde çıkan Çalhanoğlu, 12 yılda 99 maçta görev aldı.