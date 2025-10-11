Dursun Özbek'in duygusal anları: "Bu anı defteri çok kıymetli"

"DUYGUSAL BİR AN YAŞADIM"

Özbek, "Galatasaray İşbirliği Kurulu ve Galatasaray camiasının, Galatasaray'a verdiğim hizmetlerden dolayı bana hitaben yazdığı mektup vardı. Mektubun bir suretini de bana verdiler. Ziyadesiyle memnun oldum. Duygusal bir an yaşadım. Çünkü bu okuldan mezunum. İnsanın hayatında önemli günler var; ailesini kurduğu gün, çocuklarının olduğu gün. Bu mektubu bunların arasına katacağım. Galatasaray'a hizmetin ne kadar değerli olduğunu, hizmeti verdiğiniz zaman da Galatasaray camiasındaki size olan ilginin, sevginin karşılığını görüyorum. İyi ki bu mektepten mezun olmuşum. İyi ki ailem Galatasaray sevdalısı. Hepimiz Galatasaray'a hizmet etmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Bugün 11 Ekim, kız çocuklarına adanmış bir gün. Onun içinde bütün kızlarımızın bugününü kutluyorum. Onlar bizim için çok önemli. Onlar bizim annelerimiz. Galatasaray'ın daha nice 120 yıllara, güzel günlerde taşımak artık bizim görevimiz. Bu konuda bize destek veren çalışma arkadaşlarıma, taraftarlarıma, camiama çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.