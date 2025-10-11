Kaptan’ın dalya heyecanı

A Milli Futbol Takımı'nın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Bulgaristan karşısında oynaması durumunda Ay-Yıldızlı formayla 100. maçına çıkacak. 6 Eylül 2013 tarihinde Andorra ile oynanan 2014 Dünya Kupası grup eleme müsabakasında ilk kez milli formayı giyen tecrübeli futbolcu, geride kalan 99 karşılaşmada da 21 kez rakip fileleri havalandırdı.
31 yaşındaki oyuncu, görev alırsa A Milli Takım'da 100 maç oynayan 6. futbolcu olacak. Hakan Çalhanoğlu, Milli Takım kariyerinde 2016, 2020 ve 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yer aldı.