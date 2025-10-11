Neymar, Messi, Suarez yeniden mi buluşuyor? Dış basında flaş iddia...

YENİDEN 'MSN' KURULABİLİR

David Beckham'ın sahibi olduğu kulübün, Messi, Suarez, Neymar hücum hattını tekrardan bir araya getirmeyi planladığı vurgulandı.

Kariyeri yaşadı ğı sakatlıklarla düşüşe geçen Neymar ayrıca ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek FIFA Dünya Kupası'nda kadroda yer alacak bir performans sergilemek ve 4. Dünya Kupası'nda yer almak istiyor.