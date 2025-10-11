Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Neymar, Messi, Suarez yeniden mi buluşuyor? Dış basında flaş iddia...
Giriş Tarihi: 11.10.2025 20:57 Son Güncelleme: 11.10.2025 20:58

Brezilyalı yıldız Neymar için çarpıcı bir iddia gündeme geldi. İngiliz basını, Inter Miami'nin tecrübeli futbolcuyla ilgilendiğini öne sürdü.

Neymar, Messi, Suarez yeniden mi buluşuyor? Dış basında flaş iddia...

Altyapısından yetiştiği Santos'ta forma giyen Brezilyalı yıldız Neymar için bir iddia ortaya atıldı.

Daily Mail'in haberine göre MLS ekiplerinden Inter Miami, Brezilyalı oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.

YENİDEN 'MSN' KURULABİLİR

David Beckham'ın sahibi olduğu kulübün, Messi, Suarez, Neymar hücum hattını tekrardan bir araya getirmeyi planladığı vurgulandı.

Kariyeri yaşadı ğı sakatlıklarla düşüşe geçen Neymar ayrıca ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek FIFA Dünya Kupası'nda kadroda yer alacak bir performans sergilemek ve 4. Dünya Kupası'nda yer almak istiyor.

