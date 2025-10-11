Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Zeki Çelik: Bu takım hep ilkleri başardı
Giriş Tarihi: 12.10.2025 00:48

Zeki Çelik: Bu takım hep ilkleri başardı

A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası Elemeleri E Grubu üçüncü maç haftasında Bulgaristan'ı deplasmanda 6-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından maçta 5. golümüzü kaydeden Zeki Çelik açıklamalar yaptı.

Zeki Çelik: Bu takım hep ilkleri başardı

Dünya Kupası Elemeleri E Grubu üçüncü maçın, A Milliler, Bulgaristan'ı deplasmanda 6-1 ile geçti.

Karşılaşmada fileleri havalandıran isimlerden Zeki Çelik, maçın ardından galibiyeti değerlendirdi.

"BU TAKIM HEP İLKLERİ BAŞARDI"

Bulgaristan'ı daha önce yenemediğimize değinen Zeki, "Deplasmanda Bulgaristan'ı hiç yenememiştik. Bu takım hep ilkleri başardı. Bu maçı 6-1 kazandığımız için çok mutluyuz. Bir önceki maçta kötü skor almıştık, averajı da toparladık. Gürcistan maçını kesinlikle almalıyız." sözlerini sarf etti.

"ARDA ÇOK GÜZEL KESTİ"

Golü hakkında konuşan milli oyuncu, "Golüm için çok mutluyum. Arda çok güzel kesti. İnşallah devamı gelir. Kocaeli'de çok güzel atmosfer olacak. Umarım çok güzel bir atmosfer yaşatırız." ifadelerini kullandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Zeki Çelik: Bu takım hep ilkleri başardı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz