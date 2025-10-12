2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde günün sonuçları!

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde C, G, H ve L gruplarında 8 maç oynandı.
Hollanda'nın sahasında Finlandiya'yı 4-0 yendiği G grubu karşılaşmasında Memphis Depay, 1 gol ve 2 asist yaparak ülkesinin en çok asist ve gol kaydeden oyuncu oldu. 31 yaşındaki santrafor, Hollanda formasıyla 54 gol ve 35 asist üretti.
L Grubu maçında Faroe Adaları, sahasında Çekya'yı 2-1 mağlup ederek büyük bir sürprize imza attı.
G Grubu'nda Polonya deplasmanda Litvanya'yı 2-0 ile geçerken Polonya'nın ilk golü Fenerbahçeli oyuncu Sebastian Szymanski'den geldi.
Alınan sonuçlar şöyle:
C Grubu:
İskoçya-Belarus: 2-1
Danimarka-Yunanistan: 3-1
G Grubu:
Hollanda-Finlandiya: 4-0
Litvanya-Polonya: 0-2
H Grubu:
Romanya-Avusturya: 1-0
San Marino-Kıbrıs Rum Kesimi: 0-4
L Grubu:
Faroe Adaları-Çekya: 2-1
Hırvatistan-Cebelitarık: 3-0