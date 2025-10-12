Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri A Milli Takım'ın Gürcistan ile oynayacağı maçın hakemi açıklandı
Giriş Tarihi: 12.10.2025 14:25 Son Güncelleme: 12.10.2025 14:41

A Milli Takım'ın Gürcistan ile oynayacağı maçın hakemi açıklandı

Dünya Kupası Elemeleri'nde Gürcistan ile oynayacağımız maçta Romanya Futbol Federasyonu'ndan Radu Petrescu düdük çalacak.

A Milli Takım’ın Gürcistan ile oynayacağı maçın hakemi açıklandı
A Milli Futbol Takımı'nın, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri 4. maçında Kocaeli'de Gürcistan ile oynayacağı müsabakayı Rumen hakem Radu Petrescu yönetecek.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu 4. maçında 14 Ekim Salı günü Gürcistan ile karşılaşacak. UEFA, bu müsabakada görev yapacak hakemleri açıkladı. Kocaeli'de saat 21.45'te başlayacak müsabakada Romanya Futbol Federasyonu'ndan Radu Petrescu düdük çalacak. Petrescu'nun yardımcılıklarını Radu Ghinguleac ile Ovidiu Artene yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Andrei Chivulete olacak.

İki ekip arasındaki müsabakanın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Catalin Popa, AVAR'da da Marcel Birsan görev yapacak.

ARKADAŞINA GÖNDER
A Milli Takım'ın Gürcistan ile oynayacağı maçın hakemi açıklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz