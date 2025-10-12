Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Berke Özer milli takım kampını izinsiz terk etti! Berke Özer Milli Takım kampını neden terk etti, yerine kim çağrıldı?
Milli kalecimiz Berke Özer Bulgaristan maçının ardından milli takım kampını terk etti. Berke Özer, Bulgaristan maçı kadrosunda yer almamıştı. Peki, Berke Özer Milli Takım kampını neden terk etti, yerine kim çağrıldı? İşte detaylar;

A Milli Takım kampında hareketli anlar yaşanıyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Berke Özer teknik ve idari ekipten izin almadan milli takım kampını terk ettiği belirtildi. Peki, Berke Özer Milli Takım kampını neden terk etti, yerine kim çağrıldı? İşte detaylar;

TFF'DEN BERKE ÖZER AÇIKLAMASI

"A Millî Takımımızın kalecilerinden Berke Özer, dün oynanan Bulgaristan - Türkiye karşılaşmasında maç kadrosuna alınmamasını gerekçe göstererek kafilemizin İstanbul'a dönüşünü takiben kendi isteğiyle, teknik ve idari ekibimizin izni olmaksızın kamptan ayrılmıştır.

Geçmişte defaatle ifade edildiği gibi, Millî Takım formasını taşımanın sorumluluğu ve değeri her şeyin üzerindedir. A Millî Takımımız, bireylerden bağımsız olarak ülkenin onurunu temsil eden bir bütündür. Bu doğrultuda disiplin, saygı ve takım ruhu asla vazgeçemeyeceğimiz en temel ilkelerimizdir.

Uzun yıllardır hasretini çektiğimiz Dünya Kupası'na katılma yolunda özveriyle mücadele verilen, takım içerisindeki birliktelik ve dayanışmanın tepe noktada olduğu bir dönemde, bu şekilde bir davranışın kabul edilmesi mümkün değildir.

BERKE ÖZER YERİNE MUHAMMED ŞENGEZER KADROYA DAVET EDİLDİ

Berke Özer'in kamptan ayrılmasını takiben RAMS Başakşehir FK'dan Muhammed Şengezer, A Millî Takım aday kadrosuna davet edilmiştir"

