Berke Özer milli takım kampını izinsiz terk etti! Berke Özer Milli Takım kampını neden terk etti, yerine kim çağrıldı?

A Milli Takım kampında hareketli anlar yaşanıyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Berke Özer teknik ve idari ekipten izin almadan milli takım kampını terk ettiği belirtildi. Peki, Berke Özer Milli Takım kampını neden terk etti, yerine kim çağrıldı? İşte detaylar;
TFF'DEN BERKE ÖZER AÇIKLAMASI
"A Millî Takımımızın kalecilerinden Berke Özer, dün oynanan Bulgaristan - Türkiye karşılaşmasında maç kadrosuna alınmamasını gerekçe göstererek kafilemizin İstanbul'a dönüşünü takiben kendi isteğiyle, teknik ve idari ekibimizin izni olmaksızın kamptan ayrılmıştır.
Geçmişte defaatle ifade edildiği gibi, Millî Takım formasını taşımanın sorumluluğu ve değeri her şeyin üzerindedir. A Millî Takımımız, bireylerden bağımsız olarak ülkenin onurunu temsil eden bir bütündür. Bu doğrultuda disiplin, saygı ve takım ruhu asla vazgeçemeyeceğimiz en temel ilkelerimizdir.