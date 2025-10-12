Berke Özer milli takım kampını izinsiz terk etti! Berke Özer Milli Takım kampını neden terk etti, yerine kim çağrıldı?

A Milli Takım kampında hareketli anlar yaşanıyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Berke Özer teknik ve idari ekipten izin almadan milli takım kampını terk ettiği belirtildi. Peki, Berke Özer Milli Takım kampını neden terk etti, yerine kim çağrıldı? İşte detaylar;