Hami Mandıralı: Şampiyonluk, isteniyorsa o tribünler dolmalı

TFF Başkanı Sportif Danışmanı Trabzonspor'un efsane futbolcularından Hami Mandıralı, bordo mavili takımın performansını, taraftar desteğini ve kulübün geleceğine dair değerlendirmelerde bulundu. Yeni transferlerin takıma dinamizm kattığını vurgulayan Mandıralı, Trabzonspor'un sezona güçlü bir başlangıç yaptığını belirterek, "Trabzonspor lige iyi başladı, iyi gidiyor. Fatih Tekke ve ekibi ellerinden gelenin fazlasını yapıyor. Hocaları hoca yapan, başkanları değerli kılan da takımın sahadaki performansıdır. Güçlü, genç ve aç oyuncular alındı. İlerleyen haftalarda daha da iyi olacaklar" diye konuştu.

'TARAFTAR TAKIMI SAHADA YALNIZ BIRAKMAMALI'

Bordo-mavili taraftarların bu sezon takımlarına sahip çıkması gerektiğini dile getiren Mandıralı, "Burada en önemli konu bana göre taraftarın takımı sahada yalnız bırakması, sahipsiz bırakması. Eğer şampiyonluk, başarı isteniyorsa o tribünler dolmalı. O stat niye yapıldı? Onlar için yapıldı, bu takımı izlemeleri için yapıldı" dedi.

Şampiyonluk coşkusunun tekrar yaşanması için birlikteliğin önemine vurgu yapan Hami Mandıralı, "Taraftarların tekrar takımlarını yine sahiplenmesi, koruması ve güç vermesi lazım" ifadelerini kullandı.

'ONUACHU BU TAKIMI ZİRVEYE TAŞIR'

Mandıralı, Onuachu'nun Trabzonspor için çok önemli bir oyuncu olduğuna dikkat çekerek, "Bu takım çok şeyler başarabilir. Çünkü gerçekten önemli oyuncuları var. Onuachu diye bir silahın var. Bana soruyorlar 'başrol oyuncusu kim sana göre?' Onuachu olsun. Onuachu'ya çalışın, Onuachu bizi taçlandırır, bizi başarılı kılar" dedi.

'AVNİ AKER BENİM İÇİN KUTSAL BİR YERDİ'

Avni Aker Stadı'yla ilgili duygularını paylaşan Mandıralı, "Avni Aker başka bir yer. Samimi anlamda söylüyorum, benim yeni stada gönlüm çok ısınmadı. Avni Aker kutsal bir yerdi. Çünkü hikayeler orada yazıldı. O hikayeleri buraya taşımak kolay olmadı. Rahmetli babamın evi Avni Aker'in olduğu mahalledeydi. Uzun zaman olmuştu, bir gün oradan geçerken yıkıldığını gördüğümde gözlerimden yaş geldi. Duygulandım ve çok etkilendim. Kalbime bunu yediremedim" diye konuştu.

'BU TÜR ORGANİZASYONLAR BİZİ BİR ARAYA GETİRİYOR'

Mandıralı, dört yıl önce yorgun mermi sonucu yaşamını yitiren 15 yaşındaki Emir Yuşa Atıcı anısına gerçekleştirilen 'Efsanelerle Yeniden' futbol turnuvasında eski takım arkadaşlarıyla yeniden buluşmanın kendisini mutlu ettiğini belirterek, "Bu tür organizasyonlar bizi bir araya getiriyor. Eski abilerimiz, kardeşlerimizle bir arada olmak güzel" şeklinde konuştu.