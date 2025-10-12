İpler Yalçın’ın elinde

Yaz transfer döneminde kadrosunu önemli isimlerle güçlendiren Beşiktaş, Ocak ayı dönemi için çalışmalara başladı. Ole Gunnar Solskjaer'in yerine transferin son günlerine doğru göreve gelen Sergen Yalçın'ın talepleri doğrultusunda Cengiz Ünder ve Gökhan Sazdağı hamleleri gerçekleşirken ara takviye zamanında da diğer eksiklerin giderilmesi planlanıyor. Bunun için tam yetkiyi alan Yalçın, ekibi ile birlikte harıl harıl çalışıyor. Deneyimli hocanın en önemli iki talebi ise orta saha ve stoper transferi…

SAKATLIKLAR SIKINTI YAŞATTI

Wilfred Ndidi, Demir Ege Tıknaz ve Salih Uçan'ın sakatlıkları nedeniyle orta alanda zaman zaman sıkıntı yaşayan Yalçın'ın, direkt ilk 11'de görev yapabilecek çok yönlü bir oyuncu istediği ifade edildi. Son maçlarda stoperde Tiago Djalo ve Emirhan Topçu ikilisinde karar kılan teknik ekibin, ocak ayında bu mevkiye tecrübeli ve lider bir isim talebi olduğu bildirildi. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın da teknik heyetten gelecek öneriler doğrultusunda temaslara başlaması bekleniyor.



BU SEZON NE YAPTI?

6 MAÇ

3 GALİBİYET

1 BERABERLİK

2 MAĞLUBİYET