Osimhen ve Ndidi ölümden döndü!

NİJERYA Milli Takımı'nda forma giyen G.Saray'ın forveti Victor Osimhen ve Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Wilfred Ndidi büyük bir badire atlattı. Salı günü Benin ile oynayacakları maç için Nijerya'nın Uyo şehrine giden Nijerya Milli Takımı'nın uçağının,Pilot, uçağı Angola'nın Luanda kentindeki havaalanına indirmek zorunda kaldı. Kafiledekilerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.