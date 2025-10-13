50 milyon Euro hazırlayın!

Alanya'da İcardi'ye jeneriklik asist yapan, Liverpool maçında yıldızlaşan Wilfried Singo'ya nazar değdi! Beşiktaş derbisinde sakatlanan Singo'nun sol arka adalesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildi. Fildişili savunmacı sırasıylamaçlarını kaçıracak. Kasım ayında takıma dönecek Singo'ya 30.7 milyon Euro bonservis ödenmişti.Devre arasında Singo'ya teklifler gelmesine kesin gözüyle bakılıyor. Barış Alper'i 35 milyon Euro'ya satmayan Galatasaray, benzer rakamlara Singo'yu da göndermeyi düşünmüyor.