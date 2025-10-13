50 milyon Euro hazırlayın!

Alanya'da İcardi'ye jeneriklik asist yapan, Liverpool maçında yıldızlaşan Wilfried Singo'ya nazar değdi! Beşiktaş derbisinde sakatlanan Singo'nun sol arka adalesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildi. Fildişili savunmacı sırasıyla Başakşehir, Bodo-Glimt ve Göztepe
maçlarını kaçıracak. Kasım ayında takıma dönecek Singo'ya 30.7 milyon Euro bonservis ödenmişti. Sözleşmesine 60 milyon Euro serbest kalma maddesi koyulan 24 yaşındaki atletik oyuncu, Aston Villa başta olmak üzere Premier Lig kulüplerinin transfer listesine girdi.
Devre arasında Singo'ya teklifler gelmesine kesin gözüyle bakılıyor. Barış Alper'i 35 milyon Euro'ya satmayan Galatasaray, benzer rakamlara Singo'yu da göndermeyi düşünmüyor. Stoper ve sağ bek oynayabilen yetenekli yıldıza en az 50 milyon Euro değer biçiliyor ve 30 milyon Euro'ya giden Sacha Boey'in satış rekorunu kırması bekleniyor.