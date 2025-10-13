Hakan Çalhanoğlu’na 100. maç sürprizi!

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde grubunun 4. maçını Kocaeli'de Gürcistan ile oynayacak olan A Milli Futbol Takımı kente geldi.

Maç öncesi hazırlıklarını tamamlayarak Riva'dan doğrudan Kocaeli Stadyumu'na geçen Milli Takım kafilesi basın toplantısının ardından sahaya çıkarak yürüyüş yaptı. 17 yıl aradan sonra Kocaeli'ye verilen resmi maç öncesi yeşil zemine ayak basan milli futbolcular sürpriz bir kutlama da yaptı.

ÇALHANOĞLU İÇİN PASTA KESİLDİ

Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu'nun 100. milli maçı için sahanın ortasına pasta getirildi. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da 100. yıl pastası kesilirken milli futbolcuyu yalnız bırakmadı.

TAKIM ARKADAŞLARINDAN TEBRİK

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun elinden pasta yiyen kaptan Çalhanoğlu, takım arkadaşlarının tebriklerini de kabul etti. Büyükakın ise milli sporcuya çiçek takdim ederek hem tebrik etti, hem de başarı diledi.