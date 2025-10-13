İlkler onun işi

İspanya karşısında alınan 6-0'lık şok yenilginin yaralarını 6-1'lik Bulgaristan galibiyetiyle saran A Milli Takım, E Grubu'nda ikincilik koltuğuna otururken, 2026 Dünya Kupası'na gitme hedefine de emin adımlarla yürüyor. Sofya'daki maçta Kenan Yıldız ilk kez duble yaparken Zeki Çelik de ilk kez bir resmi maçta gol sevinci yaşadı. Bunun yanı sıra Vincenzo Montella, A Milli Takım tarihinde toplamda (14) ve deplasmanda (7) en fazla galibiyet elde eden yabancı teknik direktör ünvanını aldı.
Ayrıca 51 yaşındaki çalıştırıcı, Bulgaristan'a karşı tarihimizdeki ilk deplasman galibiyetine ulaşan hoca oldu. Daha önce bu deplasmana 11 kez gitmiş ancak 3 beraberlik, 7 mağlubiyet almıştık.
MONTELLA'NIN TÜRKİYE'YE YAŞATTIĞI ZAFERLER
Almanya'yI 72 yıl sonra ilk kez deplasmanda 3-2'lik sonuçla yendi.
Hırvatistan'ı tarihinde ilk kez deplasmanda mağlup etti.
Büyük turnuva (EURO 2024) öncesi elemeleri lider bitirdi.
Avrupa Şampiyonası'nda ilk kez 3 galibiyet aldı.
2023'te Letonya'ya karşı iç sahada ilk galibiyeti 4-0'lık sonuçla yaşadı.
Macaristan'ı 17 yıl sonra mağlup etme başarısı gösterdi.
Milliler, tarihinde ilk kez Uluslar A Ligi'ne yükseldi.
İzlanda deplasmanında tam 43 yıl sonra galibiyet sevinci yaşadı.
Milli Takımla ilk 3 iç saha maçını kazanan ilk hoca ve ilk 5 iç saha maçını kaybetmeyen 2. yabancı oldu.