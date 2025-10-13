İlkler onun işi

İspanya karşısında alınan 6-0'lık şok yenilginin yaralarını 6-1'lik Bulgaristan galibiyetiyle saran A Milli Takım, E Grubu'nda ikincilik koltuğuna otururken, 2026 Dünya Kupası'na gitme hedefine de emin adımlarla yürüyor. Sofya'daki maçtaAyrıca 51 yaşındaki çalıştırıcı,Almanya'yI 72 yıl sonra ilk kez deplasmanda 3-2'lik sonuçla yendi.Hırvatistan'ı tarihinde ilk kez deplasmanda mağlup etti.Büyük turnuva (EURO 2024) öncesi elemeleri lider bitirdi.Avrupa Şampiyonası'nda ilk kez 3 galibiyet aldı.2023'te Letonya'ya karşı iç sahada ilk galibiyeti 4-0'lık sonuçla yaşadı.Macaristan'ı 17 yıl sonra mağlup etme başarısı gösterdi.Milliler, tarihinde ilk kez Uluslar A Ligi'ne yükseldi.İzlanda deplasmanında tam 43 yıl sonra galibiyet sevinci yaşadı.Milli Takımla ilk 3 iç saha maçını kazanan ilk hoca ve ilk 5 iç saha maçını kaybetmeyen 2. yabancı oldu.