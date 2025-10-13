Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Gattuso'dan ateşkes sözleri! "İnsanların topraklarına dönmelerini görmek çok duygusal"
Giriş Tarihi: 13.10.2025 18:30

İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Gennaro Gattuso, Gazze'de ateşkes yapılmasından dolayı çok mutlu olduklarını ifade ederek, "Gazze'de insanların evlerine, topraklarına dönmelerini görmek çok duygusal" dedi.

AA
Gennaro Gattuso, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda yarın İsrail ile oynayacakları maç öncesinde basın toplantısı düzenledi.

Deneyimli teknik adam, Gazze'deki ateşkesi değerlendirerek başladığı toplantıda, "Bu ateşkesin yapılmasından dolayı mutluyuz. Gazze'de insanların evlerine, topraklarına dönmelerini görmek çok duygusal. Yarın maçımızı oynayacağız. Dışarıda protestolar olacak ama içeride 10 binden fazla taraftar bizi destekleyecek." ifadelerini kullandı.

Takımının birlikteliğinden gurur duyduğunu kaydeden Gattuso, "Bu gençlerin çalışma şekli ve birliktelikleri nedeniyle onlara hayranım. Bir yolculuğun içinde olduğumuzu ve hata yapma lüksümüzün olmadığını biliyoruz ama büyümemizi seviyorum." diye konuştu.

