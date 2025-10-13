Kenan dirençlerini kırdı

"Kenan'ın golüyle rakibin tüm direncini kırdık. Sonrasındabir takım vardı""Sadece kazanmakla kalmadık,atıp averajımızı eksilerden kurtarmakHücum girişimlerimizin yanında takımsavunmasını da ihmal etmememiz lazım"Bulgaristan-Türkiyemaçını takip etmek için Sofya'daydık. Karşılaşmayı milli maçın yayıncısına yorumlayan'un değerli yazarlarından Ömer Üründül ile karşılaşmanın ardından sıcağı sıcağına bir sohbet de biz gerçekleştirdik. Futbolseverler çok iyi bilir ki Üründül, önemli tüm karşılaşmalara yorumlarıyla renk katan, kendini sadece futbola değil spora adamış bir isimdir. Ülkenin çok önemli iş adamları arasında olmasının yanı sıra yıllardır, futbolla ilgili değerli görüşlerini deSpor aracılığıyla futbolseverlere ulaştırır.Kısa ancak öz yanıtlarıyla yine nokta atışlar yaptı. İşte sorularımız ve Ömer Üründül'ün yanıtları…2. yarı başında skor avantajını yakalayıp çok kısa süre sonra da Kenan'ın attığı güzel golle rakibin tüm direncini kırdık.Kenan'ın o açıdan golleri önemliydi. Bilhassa ikinci golü olağanüstüydü.Doğal olarak İspanya karşısındaki alınan ağır yenilgi moralleri bozmuştu.Sadece kazanmakla kalmadık, 6 gol atarak averajımızı eksilerden kurtarmak için de güzel bir sonuç aldık.Bulgaristan'ınyeni teknik direktörüyle çıkış aradığı bir maçtı. İlk defa rastladığım bir konu, teknik direktör Aleksandar Dimitrov, bir evvelki maçtan 7 oyuncuyu birden oynatmadı.10 kişiyle kapandılar, ayağına top gelen her oyuncu 50-60 metre ileri uzun top kullandı, bir veya iki kişi de bunları takip ederek bizi tehdit etmeye çalıştılar. Biz de onların agresif alan daraltan takım savunmaları ve set oyunu karşısında yeterli olamadık. Kanatları en az iki bazen üç kişiyle kapattılar. Bu yarıda erken attığımız gol çok organize ve güzeldi. Sonra yediğimiz bir şans golüyle onlar tekrar morallendiler ve devreyi baskılı ama üretken olamadan geçirdik.Hakan Çalhanoğlu gerçekten tam bir profesyonel. Takımımızın kaptanı. Şu an milli takım formasını en çok giyen altıncı oyuncu durumunda.Bu maçı unutup hemen Gürcistan maçına odaklanmalıyız. Çünkü bu, ikincilik için grubun kaderini tayin edecek bir maç.Gürcistan öyle kolay lokma değil. Hücum girişimlerimizin yanında takım savunmasını da hiç ihmal etmememiz gerekiyor.Montella göreve geldiği andan şu ana kadar başarılı bir performans sergiliyor. Hedef odaklı. Futbolcularla diyalogları çok iyi ama zaman zaman da eleştiriyoruz. Bilhassa İspanya karşısındaki ağır yenilgi kendisini eleştirmemiz gereken bir maçtı.Arda Güler zaten kalitesini ve yeteneklerini ispat etmiş genç bir futbolcumuz. Real Madrid'de forma şansı bulunca, maç eksikliğini de gidermiş durumda.Attığı gol çok kaliteydi. Üçüncü goldeki asisti de göz önüne alınmalı. O da unutulmaz.Montella'nın Can Uzun'dan yeterince faydalanmadığı görüşündeyim. Çok önemli bir oyuncu. Ama bizde çok az süre alıyor. Bundesliga'da Frankfurt gibi bir takımda direkt oynuyorsa bu kadar skora gol ve asistleriyle katkı veriyorsa, Montella'nın da bu oyuncudan daha fazla yararlanması gerekiyor.Kerem'in yapısı kanat forveti ama Milli Takım'da santrfor oynuyor. Çünkü elimizde Deniz'den başka bir nokta santrfor özelliği taşıyan oyuncumuz yok. Bu nedenle Montella bu tercihe gitti.