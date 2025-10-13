Kenan dirençlerini kırdı

"Kenan'ın golüyle rakibin tüm direncini kırdık. Sonrasında her istediğini yapan, sahanın tek hakimi
bir takım vardı"
"Sadece kazanmakla kalmadık, 6 gol
atıp averajımızı eksilerden kurtarmak için de çok güzel bir sonuç aldık"
"Gürcistan öyle kolay bir lokma değil.
Hücum girişimlerimizin yanında takım
savunmasını da ihmal etmememiz lazım"
Bulgaristan-Türkiye
maçını takip etmek için Sofya'daydık. Karşılaşmayı milli maçın yayıncısına yorumlayan SABAH Spor
'un değerli yazarlarından Ömer Üründül ile karşılaşmanın ardından sıcağı sıcağına bir sohbet de biz gerçekleştirdik. Futbolseverler çok iyi bilir ki Üründül, önemli tüm karşılaşmalara yorumlarıyla renk katan, kendini sadece futbola değil spora adamış bir isimdir. Ülkenin çok önemli iş adamları arasında olmasının yanı sıra yıllardır, futbolla ilgili değerli görüşlerini de SABAH
Spor aracılığıyla futbolseverlere ulaştırır. Sofya'da hava çok soğuk olmasına rağmen televizyon yayını biter bitmez bu kez benim sorularımı yanıtladı.
Kısa ancak öz yanıtlarıyla yine nokta atışlar yaptı. İşte sorularımız ve Ömer Üründül'ün yanıtları…
Kenan Yıldız, Türkiye'nin gözbebeği ve yıldızı. İkinci yarıda Kenan vitesi yükselten isimdi. Onun performansı için öncelikle için neler söylersiniz?
2. yarı başında skor avantajını yakalayıp çok kısa süre sonra da Kenan'ın attığı güzel golle rakibin tüm direncini kırdık. Sonrasında sahada her istediğini yapan, takımın tek hakimi olan bir milli takım vardı.
Kenan'ın o açıdan golleri önemliydi. Bilhassa ikinci golü olağanüstüydü.
ÖZ GÜVENİMİZİ GERİ KAZANDIK
Milli Takım, İspanya hezimeti sonrası Bulgaristan'a altı gol atarak kendine geldi. Bu altı gol, gelecek adına da bizi morallendirmeli ve hedefler için motivasyonumuzu yükseltmeli mi?
Doğal olarak İspanya karşısındaki alınan ağır yenilgi moralleri bozmuştu. Bulgaristan maçı hem kazanmamız açısından hem de öz güvenimizi tekrar güçlendirmek adına önemliydi.
Sadece kazanmakla kalmadık, 6 gol atarak averajımızı eksilerden kurtarmak için de güzel bir sonuç aldık.
BASKILIYDIK AMA ÜRETEMEDİK
İlk yarıda oyun sıkıntılıydı ama ikinci yarı arka arkaya gelen gollerle farka gittik. Gürcistan maçında da böyle bir skor bekliyor musunuz?
Bulgaristan'ın
yeni teknik direktörüyle çıkış aradığı bir maçtı. İlk defa rastladığım bir konu, teknik direktör Aleksandar Dimitrov, bir evvelki maçtan 7 oyuncuyu birden oynatmadı. Dolayısıyla sahaya birbirlerini tanımayan, uyum sorunu çeken ama fiziki direnci yüksek bir kadro çıkardı. Oynadıkları futbol demodeydi.
10 kişiyle kapandılar, ayağına top gelen her oyuncu 50-60 metre ileri uzun top kullandı, bir veya iki kişi de bunları takip ederek bizi tehdit etmeye çalıştılar. Biz de onların agresif alan daraltan takım savunmaları ve set oyunu karşısında yeterli olamadık. Kanatları en az iki bazen üç kişiyle kapattılar. Bu yarıda erken attığımız gol çok organize ve güzeldi. Sonra yediğimiz bir şans golüyle onlar tekrar morallendiler ve devreyi baskılı ama üretken olamadan geçirdik.
HAKAN TAM BİR PROFESYONEL
Hakan Çalhanoğlu, 100. maçını oynadı. Futbolculuğu ve liderliği için yorumunuz ne olur?
Hakan Çalhanoğlu gerçekten tam bir profesyonel. Takımımızın kaptanı. Şu an milli takım formasını en çok giyen altıncı oyuncu durumunda. Saha içinde de her maç elinden geleni yapıyor.
GÜRCİSTAN KOLAY LOKMA DEĞİL
Kocaeli'de oynayacağımız Gürcistan maçına yine aynı 11'le mi çıkmalıyız? Sistem ve taktik değişmeli mi?
Bu maçı unutup hemen Gürcistan maçına odaklanmalıyız. Çünkü bu, ikincilik için grubun kaderini tayin edecek bir maç. Yüksek motivasyonla oynamamız şart. Bu konuda en canlı örnek de Bulgaristan maçı. Çok üstün olmamıza rağmen Bulgaristan, bir devredeki direnci ile bize sıkıntılar yarattı.
Gürcistan öyle kolay lokma değil. Hücum girişimlerimizin yanında takım savunmasını da hiç ihmal etmememiz gerekiyor. Onları en büyük silahı Kvaratskhelia'ya karşı çok dikkatli olmalıyız.
MONTELLA HER ZAMAN HEDEF ODAKLI
Montella, Milli Takım başında ilkleri başaran bir hoca. Bu sefer de Bulgaristan'ı tarihimizde ilk kez evinde yendik. İtalyan hoca için neler söylersiniz?
Montella göreve geldiği andan şu ana kadar başarılı bir performans sergiliyor. Hedef odaklı. Futbolcularla diyalogları çok iyi ama zaman zaman da eleştiriyoruz. Bilhassa İspanya karşısındaki ağır yenilgi kendisini eleştirmemiz gereken bir maçtı.
REAL'DE OYNAYINCA EKSİĞİNİ GİDERDİ
Özellikle Arda Güler'in performansı dikkat çekiciydi. Her geçen zaman diliminde kendini geliştiriyor.
Arda Güler zaten kalitesini ve yeteneklerini ispat etmiş genç bir futbolcumuz. Real Madrid'de forma şansı bulunca, maç eksikliğini de gidermiş durumda. Bulgaristan karşısında da tekniği ile oyun görüşü ile sahne aldı.
Attığı gol çok kaliteydi. Üçüncü goldeki asisti de göz önüne alınmalı. O da unutulmaz.
MONTELLA, CAN'DAN FAYDALANAMIYOR
Can Uzun, ikinci yarı oyuna girdi ve farkını hissettirdi. Genç oyuncuyu beğeniyor musunuz?
Montella'nın Can Uzun'dan yeterince faydalanmadığı görüşündeyim. Çok önemli bir oyuncu. Ama bizde çok az süre alıyor. Bundesliga'da Frankfurt gibi bir takımda direkt oynuyorsa bu kadar skora gol ve asistleriyle katkı veriyorsa, Montella'nın da bu oyuncudan daha fazla yararlanması gerekiyor.
SANTRFORDA ALTERNATİF YOK!
Kerem, eleştirilen isimlerden. Yanlış pozisyonlarda mı oynatılıyor?
Kerem'in yapısı kanat forveti ama Milli Takım'da santrfor oynuyor. Çünkü elimizde Deniz'den başka bir nokta santrfor özelliği taşıyan oyuncumuz yok. Bu nedenle Montella bu tercihe gitti. Kerem dışındaki alternatifi Barış Alper, o da zaten cezalıydı...